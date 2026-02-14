Brittiläinen yritys suunnittelee avaruuteen lähetettävää pienimuotoista tehdasta huipputeknologian tarpeisiin.
Brittiläinen yritys aikoo lähettää avaruuteen pienen tehtaan, jossa valmistetaan puolijohteiden materiaaleja kvanttitietokoneiden, datakeskusten ja puolustusteollisuuden tarpeisiin.
Uutiskanava CNN kertoo, että Cardiffissa päämajaansa pitävä Space Forge -yhtiö aikoo valmistaa puolijohteiden valmistuksessa tarvittavia kiteitä avaruudessa.
Jo viime kesänä yhtiö lähetti varuuteen SpaceX:n raketin kyydissä mikroaaltouunin kokoisen ForgeStar-1 -tehdassatelliitin. Laitteella onnistuttiin luomaan 1000-asteista plasmaa, jonka avulla olisi mahdollista tuottaa kehittyneitä kiteitä puolijohteiden valmistusta varten.
– Avaruus tarjoaa vertaansa vailla olevan perustan teollisuudelle verrattuna Maahan, sanoo Space Forgen toimitusjohtaja ja perustajajäsen Joshua Western.
Western kertoo, että kun puolijohdemateriaaleja valmistetaan avaruuden mikrogravitaatiossa, niiden sisältämät atomit järjestäytyvät säännönmukaisemmin kuin Maassa.
Avaruuden tyhjiö myös vähentää materiaalien kontaminaatioriskiä. Western sanoo, että avaruudessa tuotetut puolijohdekiteet ovatkin jopa tuhansia kertoja puhtaampia kuin maan kamaralla tuotetut kiteet.
Space Forge toivoo, että avaruuteen pystyttäisiin lähettämään kaupallinen tuotantojärjestelmä kahden vuoden sisällä.
Lopullinen tehdassatelliitti painaa noin sata kiloa ja se on suuren pesukoneen kokoinen
Space Forge kehittää parhaillaan lämpökilpeä avaruustehtaalleen. Sen tarkoitus on suojata tehdassatelliittia ja sen valmistamia materiaaleja sen palatessa takaisin Maahan.
