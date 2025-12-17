Venäjältä tulevasta satelliittinavigoinnin häirinnästä on tullut jatkuva ongelma Suomenlahdella. Parin vuoden aikana häirinnästä on tehty lähes 500 ilmoitusta, mutta todellinen määrä voi olla tätä suurempi.

Itämeren GPS-häirintä on tullut tutuksi Finnlines-varustamon merihenkilöstöjohtaja, merikapteeni Niclas Seligsonille.

– Häirintä näkyy siten, että saamme häiriösignaalin GPS-laitteisiin. Silloin laitteet antavat itse varoitusäänen, että nyt paikan määritys on heikentynyt. Sen jälkeen tehdään visuaalisempi paikanmääritys ja siirrytään käyttämään vain tutkaa, kun merikartasta saatu paikkatieto ei ole tarkka.

Kevään 2024 ja kuluvan vuoden marraskuun välisenä aikana liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty kaikkiaan 462 ilmoitusta vesiliikenteen GNSS-häiriöistä. Vesiliikenteessä havainnot ja häiriöilmoitukset ovat tulleet pääsääntöisesti ammattimerenkulusta. Huviveneilystä on saatu yksittäisiä ilmoituksia.

Ilmoitukset näyttävät painottuvan selkeästi kesäaikaan ja vuoden loppua kohden niiden määrä vähenee selkeästi.

Onnettomuus lähellä

Merenkulkujohtaja Sanna Sonninen Traficomista arvioi, että satelliittihäirinnän todellinen mittakaava on huomattavasti suurempi. Ulkomaiset alukset eivät hakeudu Traficomin verkkosivuille ilmoittamaan asiasta ja toisaalta into toistuvien raporttien tekemiseen laskee muillakin.

Onnettomuuksia ei ole häirinnän takia sattunut, mutta vakavia läheltä piti -tilanteita kylläkin.

– Pari tapausta on ollut nimenomaan silloin alkuvaiheessa. Enimmäkseen aikatiedon harhautuksen seurauksena alus ajautui väylän reunalle. Eli se ei ollut väyläalueen keskellä niin kuin kuvitteli olevansa, vaan käännös oli menossa pitkäksi ja alus oli törmäämässä saareen, Sonninen kertoo.