Helikopterilentäjä Yannick Dainese päätti viimein puhua Michael Schumacherin onnettomuudesta.
Michael Schumacheria kuljettanut helikopterilentäjä Yannick Dainese oli ollut tähän asti hiljaa F1-legendan onnettomuudesta "välttyäkseen ongelmilta", mutta hän avaa nyt suunsa reilut 12 vuotta sitten kokemastaan L'Equipelle.
Dainesen tiimi sai puhelun joulukuussa 2013. Ranskan Méribelissä oli tapahtunut vakava lasketteluonnettomuus.
Dainese lensi kollegoidensa kera rinteeseen. Tehtävänä oli kuljettaa loukkaantunut henkilö, jonka henkilöllisyys ei ollut vielä tiedossa, sairaalaan.
Dainesen mukaan helikopterista laskeutuessa hypännyt pelastustyöntekijä sanoi hänelle: "Haemme Schumacherin!"
– Luulin ensin hänen vitsailevan. Mutta kun pelastuspäällikkö käski meidän hankkiutua eroon mikrofoneistamme ja GoPro-kameroistamme ja kielsi toimittajia seuraamasta meitä, tajusin, että se oli totta, Dainese kertoi.
Järkytys
Vaikkei Dainese formula ykkösiä suuremmin seurannut, hän tiesi yhden lajin kaikkien aikojen suurimmista kuljettajista.
Mediaa parveili onnettomuuspaikalla, ja saksalaislegendaa palvottiin helikopterilentäjän mukaan kuin Jumalaa.
– Minulle hän oli kuitenkin vain yksi vakavasti loukkaantunut henkilö muiden joukossa, Dainese totesi vaikkakin myönsi tunteneensa paineita Schumacherin aseman myötä.
Kukaan ei Dainesen mukaan onnettomuuspaikalla puhunut paljon. Hiljaisuus vallitsi myös 25 minuutin helikopterimatkan ajan Grenoblen sairaalaan.
Lentäjä ei tiennyt Schumacherin vammojen vakavuudesta vielä mitään jätettyään hänet sairaalan ulkopuolelle.
Muutama päivä myöhemmin hän sai kuitenkin tietää palattuaan sairaalaan toisen loukkaantuneen kanssa.
– Näkemäni järkytti minua: busseja, punaisia lippuja ja ihmisiä oli niin paljon kaikkialla, että sairaalan ympäristöstä oli tullut Formula 1 -rata. Se oli uskomatonta, Dainese kuvaili.