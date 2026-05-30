Kolme latvialaista vuorikiipeilijää on kuollut Mount McKinley -vuorella Alaskassa, kertoo muun muassa New York Times.
Yksi vuorikiipeilijä onnistuttiin pelastamaan, mutta hän on kriittisessä tilassa.
Yhdysvaltojen kansallispuistoista vastaavan National Park Servicen mukaan onnettomuus tapahtui keskiviikkona yli 5 000 metrin korkeudessa, mutta sään vuoksi pelastustoimissa meni aikaa. Latvian kiipeily-yhdistys ilmoitti kuolemista perjantaina.
Denalinakin tunnettu Mount McKinley on Pohjois-Amerikan korkein vuori.