Valkoinen talo on julkaissut presidenttinsä terveydentilasta kertovan muistion.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin terveydentila on edelleen erinomainen, kertoo Valkoinen talo.
Presidentin terveydentilasta kertovassa muistiossa todetaan, että Trumpin sydän-, keuhko-, neurologinen terveys ja yleinen fyysinen toimintakyky ovat vahvat.
Trump on vanhin Yhdysvaltojen presidentin virkaan astunut henkilö, ja hänen terveytensä on herättänyt huomiota viime aikoina.
Heinäkuussa 2025 Trumpista otettiin kuvia, joissa hänellä oli turvonneet nilkat sekä kädessä mustelma. Myös hänen kaulassaan on ollut ihottumaa.
Trumpin kaulassa kuvattiin ihottumaa maaliskuussa.
Valkoisen talon lääkäri kuitenkin toteaa presidentin kognitiivisen ja fyysisen suorituskykyjen olevan erinomaisia.
– Hän on täysin kykenevä suorittamaan kaikki ylipäällikön ja valtionpäämiehen tehtävät, kirjoittaa lääkäri Sean Barbabella CNN:n mukaan.
Liikuntaa ja laihduttamista
Lääkäri kertoo myös antaneensa ohjeita Trumpille.
– Tarkastuksen aikana annettiin ennaltaehkäisevää neuvontaa, kuten ohjausta ruokavalioon sekä fyysisen aktiivisuuden ja painonpudotuksen lisäämiseen.
Presidentti on tarkastusraportin mukaan 193 senttimetriä pitkä ja painaa 102 kilogrammaa. Aiemmassa tarkastuksessa Trumpin paino on ollut 101 kilogrammaa.