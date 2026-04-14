Venäjä vahvistaa Putinin asunnon ilmapuolustusta valtavaa vauhtia.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin Valdain asunnon ympäristöön rakennetaan suuri määrä uutta ilmapuolustusta.
Asia selviää Radio Free Europen toimittaja Mark Krutovin koostamasta kartasta, jonka perusteella Putinin asunnon lähistöön on rakennettu tai rakenteilla 27 ilmatorjuntatornia.
Torneista 26 on Krutovin mukaan tehty Pantsir-S1-ilmapuolustusjärjestelmille ja yksi S-400-ohjuspuolustusjärjestelmälle.
Krutovin löydöksistä kertoo Latviasta käsin toimiva venäläinen oppositiomedia Meduza.
Kahdeksan uuden Pantsir-aseman rakentaminen alkoi satelliittikuvien perusteella 17. maaliskuuta. Suurin osa näistä on jo rakennettu ja osaan on asennettu ohjusjärjestelmä.
Ilmapuolustusta on vahvistettu nopeasti, sillä ensimmäinen Pantsir-järjestelmistä ilmestyi Putinin Valdain asunnon liepeillä vasta tammikuussa 2023 eli noin vuosi sen jälkeen kun Venäjä oli aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainaan.
Toinen Pantsir-järjestelmä siirrettiin alueelle heinäkuussa 2024. Rakentaminen on sittemmin nopeutunut, sillä viime elokuussa järjestelmiä oli 12 ja joulukuussa 20.
