"Tämä on katastrofi", Financial Timesin lähde kertoo.
Venäjä pystyy valtaamaan Donetskin ja Luhanskin alueet syksyyn mennessä, minkä jälkeen Kreml voi vaatia Ukrainalta yhä suurempia alueita itselleen.
Näin uskoo Venäjän presidentti Vladimir Putin hänen kanssaan keskustelevien ihmisten mukaan, kertoo brittilehti Financial Times.
Yhden lähteen mukaan Venäjän suurin toive on, että Yhdysvallat painostaa Ukrainaa riittävästi, jotta Kiova hyväksyy Moskovan sanelemat ehdot.
Yhdysvallat ei ole viime kuukausina ole ollut aktiivinen Ukrainan sodan suhteen, sillä Valkoisen talon huomio on keskittynyt Lähi-itään ja Kiinaan.
Putinin suunnitelman kannalta huono uutinen on, että rintamatilanne ei ole näyttänyt Ukrainan kannalta näin hyvältä pitkään aikaan, sanoo sotaa seuraavan Black Bird Group -ryhmän analyytikko Pasi Paroinen.
– Selvää on, että Venäjän eteneminen on ollut käytännössä pysähdyksissä jo kuukausia, Paroinen sanoi MTV Uutisille toukokuussa.
