Suomen kaikkien aikojen paras jalkapalloilija Jari Litmanen muistelee Asian ytimessä.doc -dokumentissa ikimuistoisia hetkiä jalkapallon MM-kisoista ja peilaa niitä kulloiseenkin vaiheeseen peliurallaan. Vuoden 1986 MM-kisat Meksikossa tekivät monen jalkapallon ystävän tavoin myös Litmaseen lähtemättömän jäljen.

Meksikon kisojen aikaan 15-vuotias Litmanen oli valmistautumassa ensimmäisiin poikamaaotteluihin Pohjoismaiden mestaruusturnauksessa Tanskassa heinäkuussa 1986.

Kisojen tunnetuimmaksi muodostunut ottelu, Englannin ja Argentiinan välinen puolivälierä kesäkuun 22. päivä eteni maalittomana toisen puoliajan 51. minuutille. Maradona ohitti kolme englantilaisista ja pyrki pelaamaan seinän Jorge Valdanon kanssa. Steve Hodge pääsi kuitenkin väliin ja tämän jalasta pallo lähti kohti maalivahti Peter Shiltonia. Ensimmäisenä paikalla oli kuitenkin Maradona, joka sai kätkettyä kätensä juonikkaasti päänsä viereen.

– Silloin, kun se tilanne tapahtui, ajattelin vain, että se oli normaali päällä tehty maali, Litmanen muistelee.

La mano de Dios – Jumalan käsi – meni läpi myös ottelun tunisialaiselle erotuomarille Ali Bennaceurille, vaikka englantilaiset esittivät vastalauseita maalivahti Shiltonin johdolla.

– Se ei näyttänyt omiin silmiini television välityksellä kädeltä, mutta heti sitä alkoi epäilemään, että jotain vilppiä oli mahdollisesti ollut, koska Englannin maalivahti Peter Shilton nosti heti käden pystyyn, ja hän oli se kaikista lähin pelaaja siinä.

Maradona tuikkasi kädellään pallon Englannin maalivahdin Peter Shiltonin edestä.2017 Getty Images

– Myöhemminhän Diego osittain tunnusti tehneensä jonkinlaista vilppiä, Litmanen hymyilee.