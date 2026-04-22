Kuinka hyvin olet varautunut poikkeustilanteisiin? Monilta löytyy keittiökaapeista ruokaa pahan päivän varalle, mutta hyvä kotivara tarkoittaa paljon muutakin.
Huomenta Suomessa perehdyttiin keskiviikkona oikeaoppiseen kotivaraan Marttojen johdolla.
Marttojen ruoka-asiantuntija Marjo Rantapusa kertoi lähetyksessä, millaisista raaka-aineista saa koostettua hyvän kotivaran omiin keittiökaappeihinsa.
Mikä on kotivara?
Kotivara tarkoittaa kotona olevaa varastoa ruokaa ja juomaa poikkeuspäivän varalle. Kotivaraa tarvitaan esimerkiksi, jos kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi. Kotivara on osa omatoimista varautumista.
On syytä muistaa, että kotivara ei ole erillinen hätävarasto, vaan tuotteita käytetään ja kierrätetään koko ajan. Kotivara kannattaa siis koostaa tuotteista, joita käyttää muutenkin omassa arkiruoanlaitossaan.
Kotivaran tärkein asia on vesi – mutta ei hanavesi
Kuvan raaka-aineet ovat esimerkki kotivaratuotteista.