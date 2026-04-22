Koko häkkivarastosta anastettu omaisuus saatiin takaisin.
Poliisi on saanut turkulaisen taloyhtiön varastotiloihin murron tehneen epäillyn kiinni. Murto tapahtui maaliskuun lopussa.
Asukkaan häkkivarastosta oli viety muun muassa pizzauuni, potkulauta ja arvokkaita Pokémon-kortteja. Poliisi kertoo, että muutaman viikon tutkinta tuotti tulosta niin mallikkaasti, että koko anastettu omaisuus saatiin takaisin.
Poliisi muistuttaa, ettei taloyhtiöiden yhteisissä varastotiloissa ole suositeltavaa säilyttää rahallisesti tai muutoin arvokasta omaisuutta.