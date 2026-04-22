Metsokukot eli ukkometsot mittelevät keväisin metsonaaraiden suosiosta.
Etelä-Suomen metsissä eletään näin vapun tienoilla metson soidinajan huippuhetkiä, ja luonnossa liikkuva voi törmätä metsokukkoihin eli kansankielellä ukkometsoihin, jotka mittelevät ja kilpailevat koppeloiden eli metsonaaraiden suosiosta.
Koppeloiden suosiosta käytävä kilpailu voi olla kiivasta, ja kamppailut saattavat päättyä jopa toisen kukon kuolemaan.
Naaraat valitsevat parittelukumppaninsa harkiten, ja tyypillisesti vain muutama kukko pääsee pöllyttämään koppeloiden niskahöyheniä ja jatkamaan sukua.
Kanta-Hämeen Humppilassa mökillään oleskellut Maarit Säteri sai taltioitua videolle, kun kaksi metsokukkoa otti toisistaan rajusti mittaa siipieniskuja säästelemättä. Videon voit katsoa jutun alusta.
Metso on Suomen suurin metsäkanalintu. Metsokukko painaa nelisen kiloa.© juha metso/All Over Press
"Hullut metsot"
Metsokukot ovat tyypillisesti uskollisia soidinpaikoilleen ja puolustavat niitä sinnikkäästi. Hyvä soidinpaikka saattaa olla käytössä vuosikymmeniä.