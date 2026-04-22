Turun Palloseura on solminut jatkosopimukset viiden nuoren pelaajansa kanssa.

Mustavalkoisissa jatkavat maalivahti Aatu Niittymäki, 20, hyökkääjät Atte Uusikartano, 19 ja Jeremi Virtanen, 18, sekä puolustajat Eetu Vahalahti, 19 ja Pyry Vilhunen, 19.

Niittymäen ja Virtasen kanssa TPS on solminut suoraan kahden vuoden jatkosopimukset. Kolmen muun pelaajan sopimuksissa jälkimmäinen vuosi sisältää seuran option.

– Omien pelaajien kasvattaminen on meille tärkeä asia ja iso osa identiteettiämme. On tärkeää, että oman pelaajapolun kautta kasvaa nuoria nälkäisiä pelaajia kohti Liiga-ympäristöä. He tuovat leveyttä ja kilpailua meidän toimintaympäristöömme, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi kommentoi tiedotteessa.

Kaikki viisi pelaajaa ovat ehtineet debytoida SM-liigassa.

Pelaajista Niittymäki ja Vahalahti ovat TPS-pelaajia suoraan toisessa polvessa. Aatu Niittymäen isä on entinen maalivahtitähti Antero Niittymäki. Eetu Vahalahden isä taas on TPS:n legendoihin kuuluva ja nykyään joukkueen huoltojoukoissa vaikuttava Ville Vahalahti.

Atte Uusikartanon setä taas on TPS:ssäkin Suomen mestaruuden voittanut entinen Liiga-hyökkääjä Aki Uusikartano.

TPS:n liigajoukkue sijoittui tällä kaudella runkosarjassa sijalle 13 ja jäi ensimmäisenä pudotuspelien ulkopuolelle.

Eilen tiistaina seura kertoi tehneensä kaksivuotisen sopimuksen olympiavoittaja Niklas Frimanin kanssa.