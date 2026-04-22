Japani isännöi koripallon naisten MM-kisoja vuonna 2030. Ranska sai vuoden 2031 miesten MM-kisojen järjestämisoikeudet.
Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kertoo tiedotteessaan, että marras-joulukuussa 2030 pelattavien naisten MM-kisojen isäntäkaupunkina toimii Tokio.
Elo-syyskuussa 2031 miesten MM-kisat on puolestaan jaettu Ranskassa Lillen, Lyonin ja Pariisin kesken.
Japani on aiemmin saanut järjestettäväkseen miesten MM-kisat vuonna 2006 ja osittain myös vuonna 2023, jolloin Suomi pelasi alkulohkon ottelunsa Okinawassa. Ranskalle MM-kisat ovat sen ensimmäiset.
Tänä vuonna naisten MM-kisat pelataan Saksassa. Miesten MM-mitaleista kisataan ensi vuonna Qatarissa.