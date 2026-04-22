Jokerit kertoo sosiaalisessa mediassa, ettei se käytä kuuden päättyneen kauden pelaajansa Liiga-optioita.

Ville Vainikainen, Jami Virtanen, Hugo Rikkilä, Okko Kangasniemi, Matias Rajaniemi ja Otso Rantakari jatkavat matkaansa toisaalle.

– Kiitämme kuusikkoa ajasta Jokereissa ja toivotamme tsemppiä uusiin kuvioihin, seura kertoo julkaisussaan.

Tänään tiedotetusta lähtevästä kuusikosta nimekkäimmät ovat Rantakari ja Vainikainen. Puolustaja Rantakari liittyi Jokerit-nippuun kesken viime kauden. Hän on Suomen mestari Tapparasta keväältä 2017. Rantakari on pelannut urallaan 348 SM-liigaottelua.

403 Liiga-ottelua pelannut Vainikainen edusti Jokereita kaksi kautta. Hyökkääjä oli päättyneellä sesongilla kokoonpanossa vain 31 Mestis-runkosarjapelissä.

SM-liigaan ensi syksynä nousevan helsinkiläisjoukkueen runko menee sarjaportaan vaihtuessa uuteen uskoon. Jokerit on tiedottanut jo aiemmin Otto Karvisen, Teemu Henritiuksen, Niilo Kaipisen, Eetu Anttilan, Simo Heinosen ja Onni Korkan jättävän seuran.