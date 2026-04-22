Keravan kaupungin kallis keppijumppasoppa etenee syyteharkintaan.
Keravan kaupungin keppijumppahankkeeseen liittyvän rikostutkintakokonaisuuden esitutkinta on valmistunut Itä-Uudenmaan poliisissa.
– Kolmen rikoksesta epäillyn osalta asia siirtyy syyteharkintaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Pirttilä kertoo tiedotteessa.
Keravan kaupunki tilasi kesällä 2023 kaupungin kouluihin jumppakeppejä, niihin liittyviä pusseja sekä hyvinvointipaketin. Esitutkinta koski näiden hankintojen kilpailuttamatta jättämistä.
Tutkinnassa ilmeni myös, ettei Keppi & Porkkana- pilottihankkeesta ollut tehty viranhaltija- tai hankintapäätöksiä.
Hankkeen arvo oli 36 000 euroa. Tähän liittyen esitutkinnassa on selvitetty päätöksenteko- ja valvontavastuita.
– Esitutkinnan aikana ilmeni lisäksi rikosepäily virka-aseman väärinkäyttämisestä liittyen Keppi & Porkkana -pilottihankkeen päätöksentekoon ja väärän tiedon antamisesta julkisuuteen pilottihankkeen päätöksentekijästä. Molemmissa Keppi & Porkkana- hankkeen rikosepäilyissä yhden henkilön osalta asia siirtyy syyteharkintaan, Pirttilä jatkaa.
Myös Keravan kaupungin aiemmin tilaaman sisäisen tarkastuksen mukaan kaupat olisi pitänyt kilpailuttaa ja kaupungin sisäisessä valvonnassa oli puutteita. Kilpailu - ja kuluttajavirasto oli samoilla linjoilla.