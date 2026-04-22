Kaikki uhrit eivät välttämättä edes tiedä joutuneensa taskuvarkaiden kohteeksi.

Etelä-Suomen alueella liikkuu taskuvaraskaksikko, joka on ottanut kohteekseen erityisesti iäkkäämmät ihmiset.

– Meillä on epäilys, että tapauksia on ollut paljon, mutta läheskään kaikista ei ole tehty poliisille ilmoitusta, kertoo rikosylikonstaapeli Janne Levälampi Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta tiedotteessa.

Poliisin tiedossa on Keravalta tapaus, jossa epäillyt tekijät olivat seuranneet kohteeksi ottamaansa henkilöä, urkkineet pankkikortin pin-koodin, anastaneet lompakon uhrin huomaamatta ja nostaneet tililtä rahat.

– Monet asianomistajista todennäköisesti epäilevät vain kadottaneensa lompakon, vaikka se tosiasiassa on anastettu heiltä huomaamatta, Levälampi jatkaa.

Pankkiautomaatilla kannattaa varmistaa, että kukaan ulkopuolinen henkilö ei ole nostotapahtuman aikana aivan vieressä ja että pin-koodin näpyttelee aina suojassa kädellä peittäen.

– Nyt on hyvä aika soittaa iäkkäille vanhemmille, ystävälle tai sukulaiselle ja kysyä kuulumisia ja varmistaa, että heidän lompakkonsa on tallessa ja tililtä ei ole hävinnyt luvattomasti rahaa, kehottaa Levälampi.



