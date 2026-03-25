Ukraina on iskenyt tällä viikolla drooneilla Suomen lähialueille Venäjällä. Lisäksi drooneja on osunut Baltian maihin. Suomeen ei valtiojohdon mukaan kohdistu uhkaa.
Suomeen ei kohdistu minkäänlaista sotilaallista uhkaa, kommentoi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) STT:lle Suomen lähialueille ulottuneita droonihyökkäyksiä.
Häkkäsen mukaan Suomi seuraa lähialueiden tilannetta muttei ole mitenkään osallinen tapahtumiin. Häkkäsen mukaan Suomella on hyvä valmius tällaisiin tilanteisiin ja Suomi on myös hyvä ennakoimaan niitä.
Häkkänen huomauttaa, että toimintansa kehittämistä jatkava Ukraina osoittaa koko ajan parempaa kaukovaikuttamiskykyä.