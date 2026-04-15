Viranomaisten suurin virhe olisi todeta, että "me hoidetaan, pysykää te poissa", asiantuntija sanoo.
Suomessa ollaan "hölmöjä", jos maahan ei rakenneta nopealla aikataululla järjestelmää, jossa kaikki kansalaiset voivat kertoa droonihavainnoistaan, sanoo Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja tietokirjailija Jyri Kosola.
Näin siksi, että jos Suomen kokoisessa maassa taivaalla lentää jotain, on todennäköisintä, että sen näkee siviili, eikä sotilas, joita varsinkin rauhanaikana on rajaviranomaisetkin mukaan lukien verrattain vähän.
– Kaikki teknologia tällaiseen järjestelmään on olemassa. Tässä on jotenkin paralyysi, jossa ilmoitusjärjestelmän tekemiseen menee pitkä aika, Kosola sanoo MTV Uutisille.
– Suomessa on paha tapa vatuloida. Sitten asiat tapahtuvat yllättäen, vaikka ne ovat tiedossa, hän toteaa.
Sama ongelma koskee Kosolan mukaan myös esimerkisi Euroopan unionin kaavailemaa niin sanottua droonimuuria, josta Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Der Leyen kertoi viime syksynä.
– Kaikki teknologia on, mutta toimenpiteistä vain puhutaan, Kosola moittii.
Jyri Kosola droonintorjunnasta: "Ei tämä mitään rakettitiedettä ole".Lehtikuva
Näin appi toimisi
Kosola kaipaa Suomeen puhelinappia, johon voisi paitsi kertoa droonihavainnoistaan.
Muita toimintoja apissa olisivat esimerkiksi valokuvan lähettäminen, viranomaisten paikalle opastaminen ja lähistöllä kulkevien varoittaminen.