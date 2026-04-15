Vatulointi uhkaa Suomen droonintorjuntaa | MTV Uutiset

Suomen uhkana "typerä ja vaarallinen" droonivirhe 1:36 Mistä Suomeen harhautuneet droonit lensivät? Mikko Hyppönen varoittaa myötävaikuttamasta Venäjän informaatiosotaan. Julkaistu 53 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Viranomaisten suurin virhe olisi todeta, että "me hoidetaan, pysykää te poissa", asiantuntija sanoo. Suomessa ollaan "hölmöjä", jos maahan ei rakenneta nopealla aikataululla järjestelmää, jossa kaikki kansalaiset voivat kertoa droonihavainnoistaan, sanoo Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja tietokirjailija Jyri Kosola. Näin siksi, että jos Suomen kokoisessa maassa taivaalla lentää jotain, on todennäköisintä, että sen näkee siviili, eikä sotilas, joita varsinkin rauhanaikana on rajaviranomaisetkin mukaan lukien verrattain vähän. – Kaikki teknologia tällaiseen järjestelmään on olemassa. Tässä on jotenkin paralyysi, jossa ilmoitusjärjestelmän tekemiseen menee pitkä aika, Kosola sanoo MTV Uutisille. – Suomessa on paha tapa vatuloida. Sitten asiat tapahtuvat yllättäen, vaikka ne ovat tiedossa, hän toteaa. Sama ongelma koskee Kosolan mukaan myös esimerkisi Euroopan unionin kaavailemaa niin sanottua droonimuuria, josta Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von Der Leyen kertoi viime syksynä. – Kaikki teknologia on, mutta toimenpiteistä vain puhutaan, Kosola moittii. Jyri Kosola droonintorjunnasta: "Ei tämä mitään rakettitiedettä ole".Lehtikuva Näin appi toimisi Kosola kaipaa Suomeen puhelinappia, johon voisi paitsi kertoa droonihavainnoistaan. Muita toimintoja apissa olisivat esimerkiksi valokuvan lähettäminen, viranomaisten paikalle opastaminen ja lähistöllä kulkevien varoittaminen.

Kaikessa tässä auttaisi tekoäly, mikä tekisi järjestelmästä mahdollisimman helppokäyttöisen.

Puolustusvoimien ex-tutkimusjohtaja Kosola hakisi mallia Ukrainasta, jossa on käytössä ilmahälytyksistä varoittava järjestelmä.

Se osaa esimerkiksi erotella ohjus- ja droonihyökkäykset, minkä lisäksi tarjolla on ensiohjeita henkisesti vaikeisiin tilanteisiin.

– Jos drooneja tulee 500 kerralla, ei hätäkeskuspäivystäjät ota niitä ilmoituksia vastaan ilman kolmen tunnin jonotusaikaa, Kosola sanoo.

Ukrainassa Venäjän tekemät yli sadan droonin ja ohjuksen hyökkäykset ovat käytännössä päivittäisiä. Suurimmissa iskuissaan Venäjä on käyttänyt 400–900 droonia ja ohjusta.

Jos ei tiedä jotain, mitä ei tiedä

Suomesta on löydetty ukrainalaisia drooneja tähän mennessä Kouvolasta, Luumäeltä, Parikkalasta ja Iitistä.

Kahdesta ensimmäisestä Suomeen harhautuneesta droonista kertoessaan Suomen Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen sanoi Ilmavoimien olleen "tilanteen herra".

Lausunto on sittemmin saanut kyseenalaista julkisuutta, kun on käynyt selväksi, ettei Ilmavoimat tainnutkaan olla täysin kartalla siitä, kuinka paljon Suomeen drooneja harhautui.

– Helposti tulee lausuttua, että on "tilanteen herrana", jos ei tiedä jotain, mitä ei tiedä. Kokonaisuutta katsoen Ilmavoimat ovat tässä olleet tilanteen tasalla, Kosola sanoo.

Puolustusvoimat sanoo nostaneensa valmiutta ottamalla käyttöön Ilmavoimien päivystyshävittäjien rinnalle myös Merivoimien ja Maavoimien kalustoa sekä henkilöstöä.

Ensimmäisten droonien Suomeen harhautumisen jälkeen ainakin Kouvolaan on sijoitettu näkyvästi tutka.

Suomeen on harhautunut ukrainalaisia drooneja maan iskiessä laajasti Venäjän Itämeren öljysatamiin. Ukraina on pyytänyt Suomelta tapahtunutta anteeksi.

Suomen Puolustusvoimien mukaan Ukraina on käyttänyt hyökkäyksissään huhtikuun alkuun mennessä noin 2 500 droonia.

"Joidenkin viranomaisten"

Viimeisimpien droonihavaintojen jälkeen Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja Kosola arvioi Ylelle, että viranomaisten pitäisi miettiä viestintäänsä uusiksi.

MTV Uutisille Kosola sanoo, että "joidenkin viranomaisten" kommenteissa on näkynyt ajatus, että heidän mielestään "vain alan ammattilaiset saisivat keskustella" drooneista ja niiden torjunnasta.

– Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, Kosola toteaa.

– Kannustan asian joukkoistamiseen. Meillä on hirveän koulutettu ja maanpuolustusmyönteinen kansa, joka tuntee ongelman sekä osaa ja haluaa olla mukana ratkaisemassa sitä.

Kosolan mukaan "suurin virhe", jonka Suomen viranomaiset voisivat nyt tehdä, olisi todeta, että "me hoidetaan, pysykää te poissa".

– Se olisi suorituskyvyllisesti typerää ja henkisesti vaarallista, hän toteaa.

Suurin uhka

Kosolan mielestä droonien suhteen ei ole juuri nyt syytä nykyistä suurempaan huoleen.

Jos drooneja kuitenkin Ukrainan sodan jatkuessa päätyy tasaisesti myös Suomeen, ennemmin tai myöhemmin jokin yksittäinen drooni aiheuttaa nykyistä suurempaa vahinkoa.

– Suurempaan huoleen ei ole syytä, mutta nykyinen huoli pitäisi ottaa vakavasti, Kosola sanoo.

– Suurin uhka on, että drooni osuu asutuskeskukseen tai aiheuttaa muuten henkilövahinkoja. Jos drooni putoaa päiväkotiin, siinähän selitellään, hän jatkaa.

9:57 Tuliko harhautuneista drooneista suomalaisten arkea?