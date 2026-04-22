Elise ja Martti Heinon murhat järkyttivät koko Suomea elokuussa 2001. Pariskunta murhattiin Lopen Läyliäisissä sijaitsevan kesämökin pihaan.

Neljä 16–18-vuotiasta nuorta espoolaismiestä tuomittiin Heinojen kaksoismurhasta. Yksi tekijöistä ampui uhrit, jonka jälkeen ruumiit hävitettiin mereen.

Martti ja Elise Heino asuivat Espoossa. Martti oli pienyrittäjä ja Elise tavaratalossa myyjänä.

Martti oli tutustunut neljään teinipoikaan ja tehnyt heidän kanssaan yhteistä kännykkäkauppaa. Pojat etsivät ja hankkivat Martti Heinolle tarjouskännyköitä, joita Heino myi voitolla eteenpäin. Heino maksoi pojille työstä palkkaa.

– Jossakin vaiheessa vanhin näistä neljästä pojasta huomasi, että kännykkäkaupasta voisi saada rahaa enemmänkin ja helpommalla. Hän lainasi Eliseltä rahaa ennakkoon muutaman tuhat markkaa. Kun pojat tapasivat seuraavan kerran, vanhimmalla pojalla oli valmis suunnitelma, miten edetään. Hän kertoi, että oli nähnyt Martilla attaseasalkun täynnä rahaa ja hän ajatteli, että rahat kuuluvat heille, tutkinnanjohtajana jutussa toiminut rikosylikomisario (evp.) Harri Rahikka kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Vanhin poika punoi murhasuunnitelman

Vanhin pojista, 18-vuotias, alkoi tehdä murhasuunnitelmaa. Hän maksoi jokaiselle kolmelle pojalle 1 000 markkaa Eliseltä saamistaan rahoista, jotta nämä sitoutuvat tekoon. Motiivi oli saada Martin rahat.

– Hän suunnitteli niin, että he eliminoivat Martin pois ja pojat saavat tämän rahat haltuunsa. Samalla hän totesi muille, että Elisekin on pakko eliminoida, ettei hän jää kertomaan tapahtumasta, Rahikka kuvailee.

Pojat toteuttivat suunnitelmansa ja hävittivät Heinojen ruumiit mereen Espoon Suvisaaristossa.

Kaikki neljä espoolaispoikaa tuomittiin kahdesta murhasta sekä käräjä- että hovioikeudessa.

Päätekijä, joukon vanhin poika, tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

Alaikäiset pojat tuomittiin nuorina henkilöinä tehdyistä rikoksista. Tekoaikaan 16-vuotias nuorukainen, joka ampui Heinot, sai 13 vuotta vankeutta ja kaksi 17-vuotiasta sai 12 vuotta vankeutta.