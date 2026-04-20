Puolustusvoimat tiedottaa nopealla aikataululla toteutettavista kertausharjoituksista.

Puolustusvoimat ilmoittaa järjestävänsä lähiaikoina kertausharjoituksia reserviläisille, jotka ovat antaneet suostumuksena saapua harjoituksiin nopeasti.

Syynä ei ole sotilaallinen uhka Suomea kohtaan, vaan tilanne johtuu Ukrainan oikeutetusta puolustautumisesta Venäjää vastaan.

Puolustusvoimien tiedotteessa viitataan muun muassa Suomeen lentäneisiin drooneihin.

Operaatioturvallisuuden takia Puolustusvoimat ei kerro yksityiskohtia eri puolilla Suomea järjestettävien kertausharjoitusten ajankohdasta tai kestosta eikä niihin kutsuttavien reserviläisten määrästä.