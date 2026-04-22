Renny ja Johanna Harlin paljastavat iloisen perheuutisen podcastissaan.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin paljastaa hänen ja puolisonsa Johanna Harlinin luotsaamassa, Podimo-palvelussa ilmestyvässä The Harlin Show -podcastissa, että hänestä tulee isoisä. Rennyn esikoispoika Luukas Harlin odottaa perheenlisäystä vaimonsa kanssa.

Tuleva isovanhemmuus tuntuu Rennystä käsittämättömältä. Hän herkistyy puhuessaan aiheesta.

– Minulla on nyt ihana avioliitto, ihana perhe ja omat lapset, mutta että sieltä mutkien ja kaikenlaisten mäkien kautta minulla on myös aivan ihana Luukas-poika, 28, jota Johannan kanssa kohtelemme kuin omaa poikaamme, Renny sanoo jaksossa.

– Saamme nyt julkaista tämän tiedon, että he ovat avovaimonsa kanssa raskaana ja heille syntyy pieni tyttö syyskuussa, hän jatkaa.

Myös Johanna, 32, on asiasta valtavan innoissaan.

– Minusta tulee isoäiti! hän iloitsee jaksossa.

Renny, Luukas, Johanna ja Coco-tyttö kuvattuina vuonna 2022.