Palo syttyi Ukrainan "massiivisessa" drooni-iskussa.
Ukrainan droonihyökkäyksen aiheuttamista tuhoista Venäjän Tuapsen öljyjalostamolle on julkaistu uutta materiaalia.
Maanantaina otettu Planet Labsin satelliittikuva näyttää valtavan savupilven nousevan Tuapsen öljyjalostamolta, jonka vieressä on myös satama.
Jalostamo sijaitsee Krasnodarskij krain alueella Etelä-Venäjällä Mustanmeren rannalla.
Lue myös: Tuhoisa drooniyö Venäjällä: Valtava tulipalo tekee tuhoja, laivasto hätää kärsimässä
"Massiivinen" hyökkäys
Ukrainan asevoimien mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tehty drooni-isku osui varastotankkiin ja aloitti tulipalon.
Kuvamateriaalin perusteella näyttää siltä, että tulipalolla on useita pesäkkeitä.
Jutun alussa olevalta videolta voi katsoa, miltä Tuapsen tilanne näyttää tiistaina yhdysvaltaisen avaruusjärjestö Nasan tulipalokartalla. Videolla on lisäksi maanantaina kuvattua videota tulipalosta.
Venäläisviranomaiset ovat vahvistaneet hyökkäyksen öljyjalostamolle. Heidän mukaansa droonit tappoivat ainakin yhden ihmiset ja sytyttivät tulipalon.
Alueen kuvernööri kuvasi droonihyökkäystä "massiiviseksi". Vain vuorokautta aiemmin Venäjä kertoi sammuttaneensa tulipalon Tuapsen öljyjalostamolla.
Videoita torstain ja perjantain tulipaloista voi katsoa alta.
