Ukrainan lainapaketti ja Venäjän pakotepaketti näyttävät etenevän EU:ssa.
EU-maat ovat päässeet alustavaan sopuun 90 miljardin euron lainapaketista Ukrainalle ja uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, diplomaattilähteet kertovat.
Asiat ratkaistaan lopullisesti kirjallisella menettelyllä. Unkarilla on näin ollen 24 tuntia aikaa ilmoittaa, jos se ei hyväksy ratkaisuja.
Unkari on jarruttanut lainapaketin ja pakotepaketin hyväksymistä vedoten Druzhba-öljyputkeen liittyneeseen kiistaan.
Ukraina kertoi aiemmin tänään, että toimitukset öljyputkessa ovat alkaneet. Unkari ja Slovakia vahvistivat tiedon putken toiminnan käynnistymisestä.