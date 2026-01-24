Nyt jo poistetussa tuomioistuimen tiedotteessa myönnetään ensimmäistä kertaa, että Ukraina upotti Moskva-ohjusristeilijän ohjusiskuilla lähes neljä vuotta sitten.
Moskovan sotatuomioistuin on tuominnut ukrainalaismiehen poissaolevana elinkautiseen Moskva-ohjusristeilijän upottamisesta Mustallamerellä huhtikuussa 2022.
Julkaisu miehen saamasta tuomiosta poistetiin tuomioistuimen sivustolta pian sen julkaisemisen jälkeen. Itsenäisen venäläisen Mediazonan mukaan tiedotteessa myönnettiin myös ensimmäistä kertaa kuolonuhrien lukumäärä.
Oikeuden julkaiseman lehdistötiedotteessa lisäksi myönnettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa, että kyseinen laiva tuhottiin ohjuksilla.
Tiedotteesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Verkkouutiset.