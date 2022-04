Ukrainan osuma Moskva-risteilijään on iso symbolinen tappio – iskulla myös käytännön merkitys: "Pakottaa Venäjän miettimään"

Penttilän mukaan ukrainalaiset korostavat vastaavasti risteilijän tuhoamisen olleen heidän toimintansa tulosta. Varmaa vakuutta asiasta ei ole helppoa saada, sillä "sodan usva" on merellä usein sakeampi kuin maalla.

Penttilän mukaan tärkeitä tapahtuneessa on, että Ukraina on osoittanut, että sillä on ainakin jonkinlainen kyky estää Venäjän Mustanmeren laivastoherruus alueella.