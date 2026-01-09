Zelenskyi oli varoittanut edellisenä iltana mahdollisesta suuresta ilmahyökkäyksestä.

Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat surmanneet ainakin neljä ihmistä.

Asiasta kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko, jonka mukaan myös 19 ihmistä on haavoittunut.

Ukrainan länsiosassa Lvivissä Venäjä puolestaan iski puoliltaöin tärkeään infrastruktuuriin ballistisella ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat.

Yhdysvaltain Kiovan-lähetystö varoitti jo torstaina, että lähipäivien aikana saattaisi tapahtua merkittävä ilmahyökkäys.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti vuorostaan torstai-iltana, että Venäjä saattaisi tehdä suuren ilmahyökkäyksen yön aikana.

Keskiviikkoiltana ja torstain vastaisena yönä tehdyt Venäjän iskut aiheuttivat laajoja katkoksia sähkön- ja vedensaantiin Ukrainassa Dnipropetrovskin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Zelenskyi kertoi torstai-iltana, että sähköt oli saatu palautettua Zaporizhzhjan alueella. Dnipropetrovskissa korjaustyöt olivat tuolloin vielä kesken.