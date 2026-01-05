Trump on samaa mieltä kuin Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei usko, että Ukraina olisi yrittänyt iskeä drooneilla Venäjän presidentti Vladimir Putinin huvilaan.
Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina. Trump sanoi, ettei hän usko iskua tapahtuneen.
Venäjä väitti noin viikko sitten, että Ukraina olisi yrittänyt iskeä Novgorodin alueella sijaitsevaan Putinin huvilaan lähes sadalla droonilla.
Ukraina kiisti syytöksen. Myöhemmin myös Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA arvioi, ettei Ukraina ollut yrittänyt iskeä Putinia tai hänen kiinteistöjään vastaan.