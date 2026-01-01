Ukraina yritti iskeä sotilaskohteeseen, viittaavat tiedusteluhavainnot WSJ:n virkamieslähteen mukaan.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n arvion mukaan Ukraina ei ole yrittänyt iskeä Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai hänen kiinteistöjään vastaan, vaikka Venäjä näin väittää.

Asiasta uutisoi keskiviikkona yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) yhdysvaltalaiseen virkamieslähteeseen pohjaten.

Venäjä väitti maanantaina, että Ukraina olisi yrittänyt iskeä Novgorodin alueella sijaitsevaan Putinin huvilaan lähes sadalla lennokilla.

Ukraina on kiistänyt syytöksen. Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon alkuviikosta tekemän arvion mukaan kaikki saatavilla oleva tieto tuki Ukrainan näkemystä.

WSJ:n virkamieslähteen mukaan yhdysvaltalaistiedustelun havainnot viittaavat siihen, että Ukraina yritti tehdä iskua sotilaskohteeseen, joka oli samalla alueella kuin Putinin huvila. Kohde ei ollut kuitenkaan huvilan lähellä.

Trump jakoi Venäjää arvostelevan kirjoituksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa Venäjää arvostelevan kirjoituksen.

Trumpin jakaman New York Postin pääkirjoituksen mukaan Venäjän iskuväite osoitti, että yksinomaan Venäjä on esteenä rauhan aikaansaamiselle Ukrainassa.

WSJ:n lähteen mukaan Trump julkaisi päivityksensä sen jälkeen, kun CIA:n johtaja oli kertonut presidentille tiedustelutiedoista.

Trump oli aiemmin arvostellut Ukrainan väitettyä iskua.

– Tiedättekö, kuka kertoi minulle siitä? Presidentti Putin, aikaisin aamulla, hän sanoi, että häntä vastaan oli hyökätty. Se ei ole hyvä, Trump sanoi maanantaina toimittajille ja lisäsi olevansa ”erittäin vihainen tapahtuneesta”.

Venäjä kieltäytyi tiistaina julkaisemasta todisteita väitteilleen.

Keskiviikkona Venäjän puolustusministeriö puolestaan julkaisi ainakin kaksi videota, joilla se yritti osoittaa väitetyn iskun todeksi.

Yhdellä videolla näkyy alas ammuttu lennokki. Toisella videolla taas puhuu paikallinen, joka oli väitetysti todistanut iskun.