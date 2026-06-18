Kiovalaisia kehotettiin jälleen hakeutumaan suojaan viime yönä.
Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut ohjushyökkäyksen kohteena torstain vastaisena yönä, kaupungin sotilashallinto kertoo.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kaupungin asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan.
– Vihollinen hyökkää pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Pysykää turvallisissa paikoissa, kunnes ilmahälytys on ohi, kehotti Kiovan sotilashallinnon päällikkö Tymur Tkatšenko Telegram-viestipalvelussa varhain torstaina Reutersin mukaan.
Tkatšenkon mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja.
Kyseessä on Venäjän toinen ilmahyökkäys Kiovaan tällä viikolla. Maanantaina Pecherskin luostari, joka on on yksi Ukrainan tärkeimmistä kulttuuri- ja uskonnollisista symboleista sekä Unescon maailmanperintökohde, vaurioitui pahoin Venäjän iskun yhteydessä.
Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan.
Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina.