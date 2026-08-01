Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 3 000 000 euron päävoitto.
Oikea rivi oli: 1, 4, 9, 18, 21, 35 ja 39.
Plusnumero oli numero 6 ja lisänumeroksi arvottiin numero 12.
Arvonnassa ei ollut täysosumia.
Ensi viikolla loton potti on 4 000 000 euroa.
Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 3 000 000 euron päävoitto.
Oikea rivi oli: 1, 4, 9, 18, 21, 35 ja 39.
Plusnumero oli numero 6 ja lisänumeroksi arvottiin numero 12.
Arvonnassa ei ollut täysosumia.
Ensi viikolla loton potti on 4 000 000 euroa.
Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.