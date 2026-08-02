Jyväskylän MM-rallissa kärkipaikalta rajusti ulos rysäyttänyt Toyotan Sebastien Ogier julkaisi puolenyön aikaan viestin voinnistaan Instagram-kuvapalvelussa.
Ogier ja tämän kartanlukija Julien Ingrassia viettivät yön sairaalassa varotoimenpiteenä kovan iskun vuoksi.
– Mutta meidän molempien vointi on ok, mikä on kaikkein tärkeintä, Ogier kirjoitti.
Ranskalainen kiitti viestissään Toyotan tiimiä, joka oli rakentanut niin vahvan auton kaksikon turvaksi.
– Haluan myös kiittää Julienia, joka piti minusta heti ulosajon jälkeen niin hyvää huolta ja rauhoitteli perhettäni.
Ogierin ja aiemmin tapahtuneen Elfyn Evansin ulosajojen myötä Sami Pajari lähtee Suomen MM-rallin päätöspäivään kärkipaikalta. 30 kilometrin mittainen Himos-Jämsä 1 -erikoiskoe käynnistyy kello 10.35.