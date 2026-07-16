Uudet iskut surmasivat toistakymmentä ihmistä Ukrainassa.
Ukrainan ilmavoimat on varoittanut pääkaupunki Kiovaan kohdistuneista ohjuksista. Uutistoimisto AFP:n toimittaja raportoi varoituksen jälkeen räjähdyksistä kaupungissa.
Itäiseen Harkovan kaupunkiin on puolestaan tehty drooni-isku, kaupungin pormestari kertoo.
Keskiviikkona Venäjän iskut surmasivat viranomaisten mukaan toistakymmentä ihmistä eri puolilla Ukrainaa. Lisäksi noin 50 ihmistä haavoittui.
Ukrainan asevoimien mukaan maahan iskettiin keskiviikkona yli 120 droonilla ja kahdella ohjuksella. Venäjän puolustusministeriö kertoi tehneensä iskuja muun muassa Ukrainan satamiin.