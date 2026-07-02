Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin yksi ihminen. Lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut.
Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä aiheuttaen muun muassa tulipaloja.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun, ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan.
Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet.