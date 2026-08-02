Pienlentokoneen kapteeni menetti koneen hallinnan ja lensi hallin kylkeen Yhdysvalloissa. Katso video yltä.
Valvontakamera tallensi pieleen menneen laskeutumisen lentokentällä Yhdysvaltojen Kansasissa kesäkuussa 2025. Asiasta uutisoi muun muassa paikallinen The Kansas City Star -julkaisu.
Kaksimoottorisen potkurikoneen kapteeni menetti koneen hallinnan toisen moottorin sammumisen vuoksi ja törmäsi lentokonehalliin yrittäessään keskeyttää laskeutumisen.
Hiljattain julkaistun raportin perusteella lentokoneesta loppui polttoaine lennonopettajan puutteellisen suunittelun vuoksi.
Kone päätyi lentokonehallin katolle, ja molemmat koneessa olleet selvisivät kuin ihmeen kaupalla tilanteesta vain lievin vammoin, The Kansas City Star kertoo.
Katso tilanne videolta yltä.
Video: KameraOne