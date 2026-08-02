Susanna Penttilä kertoo kauneusoperaatioistaan.
Pitkän linjan yrittäjä ja mediapersoona Susanna Penttilä vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
OnlyFans-vaikuttajana työskentelevä Penttilä kertoo käyneensä nuorena rintaoperaatiossa.
– Nämä on isot, pehmeät ja pullavat, mutta siellä on myös vähän täytettä.
Susanna Penttilä vieraili Iriz Silanderin juontamassa Tähdet vs. google -ohjelmassa.MTV / Onni Ojala
Hän oli 26-vuotias tehdessään leikkauspäätöksen.
– Siitä on tosi pitkä aika ja nämä pitäisi varmaan käydä uusimassakin. En ole käynyt, koska olen tyytyväinen siihen, että ne näyttävät luonnollisilta.