Susanna Penttilä kertoo kauneusoperaatioistaan.

Pitkän linjan yrittäjä ja mediapersoona Susanna Penttilä vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

OnlyFans-vaikuttajana työskentelevä Penttilä kertoo käyneensä nuorena rintaoperaatiossa.

– Nämä on isot, pehmeät ja pullavat, mutta siellä on myös vähän täytettä.

Susanna Penttilä vieraili Iriz Silanderin juontamassa Tähdet vs. google -ohjelmassa.MTV / Onni Ojala

Hän oli 26-vuotias tehdessään leikkauspäätöksen.

– Siitä on tosi pitkä aika ja nämä pitäisi varmaan käydä uusimassakin. En ole käynyt, koska olen tyytyväinen siihen, että ne näyttävät luonnollisilta.

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