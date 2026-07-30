Iskuissa kuoli ainakin yksi ihminen.

Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin yhden ihmisen Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo pääkaupungin sotilashallinto.



Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan Venäjä on käyttänyt torstain vastaisen yön iskuissaan ballistisia aseita. Klitshko sanoo, että usealla alueella on syttynyt tulipaloja.



Pääkaupungissa on ollut ilmahälytyksiä ja alueella on kuultu useita räjähdyksiä.

Venäjän ohjusisku on surmannut ainakin kuusi ihmistä Ukrainan keskiosassa, kertoo Kryvyi Rihin kaupungin sotilashallinto.



Sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä iski ballistisella ohjuksella kaupungin laitamilla sijaitsevaan kylään. Suurperheen kotiin osunut isku surmasi kaksi lasta ja neljä aikuista.



Hän sanoi lisäksi, että kahdeksan ihmistä on haavoittunut ja kuolonuhrien määrä voi vielä nousta.



Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskyi oli varoittanut etukäteen, että Venäjä tehnee mittavan hyökkäyksen Ukrainaan torstain vastaisena yönä.

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