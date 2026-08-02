Gazassa tehtiin surullinen löytö.
Gazassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli sadan ihmisen jäännökset. Gazan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana.
Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa, ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena.
Israelin sotatoimissa on Gazan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa.