Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi G7-huippukokouksen antia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo käyneensä tärkeän keskustelun G7-huippukokouksen annista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
Zelenskyin mukaan presidenttien keskustelu voi aikaansaada merkittävän muutoksen. Hän kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä tarkentamatta asiaa enempää.
Zelenskyi lisäsi olevansa kiitollinen Trumpille tämän valmiudesta auttaa rauhanpyrkimyksissä.
Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan.