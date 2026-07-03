Uhriluku Venäjän torstaisten ilmaiskujen jäljiltä Kiovassa kasvaa.
Ainakin 27 ihmistä sai surmansa Venäjän ilmahyökkäyksessä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstain vastaisena yönä.
Lisäksi 91 ihmistä haavoittui. Heidän joukossaan on kaupungin viranomaisten mukaan lapsia sekä ensihoitajia.
Kiovan pormestari Vitali Kiltshko julisti Kiovaan perjantaiksi surupäivän. Hän kertoi aiemmin, että kaikista yli neljä vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana Venäjän Kiovaan kohdistamista iskuista eilinen oli koko sodan suurin.
Asukas tarkasteli kotinsa vaurioita Kiovassa 2. heinäkuuta Venäjän ilmaiskun jälkeen.
Iskussa vaurioitui kaikkiaan noin 130 rakennusta. Niiden joukossa oli muun muassa SOS-Lapsikylän toimipiste sekä Ukrainan Punaisen Ristin varasto, joka tuhoutui kokonaan.
Ukrainan EU-lähettiläs Katarina Mathernova totesi, että "Venäjä päästi Kiovassa helvetin valloilleen". Mathernovan mukaan Venäjä oli iskenyt myös diplomaattien käyttämiin majoitustiloihin, mutta kukaan ei loukkaantunut.
Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta.