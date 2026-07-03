Zelenskyi pettynyt kumppaneihin

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskeytti iskujen takia Irlannin-vierailunsa ja kiirehti kotimaahansa.

– Jos kumppanimme olisivat täyttäneet lupauksensa ajoissa, olisimme uskoakseni voineet pelastaa tänään enemmän koteja ja ihmishenkiä, väsyneeltä ja turhautuneelta näyttänyt Zelenskyi sanoi.