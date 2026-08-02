Toimittaja Helena Petäistön kuolinilmoitus julkaistiin tänään Helsingin Sanomissa.

Heinäkuussa menehtyneen MTV Uutisten pitkäaikaisen toimittajan ja kirjeenvaihtajan Helena Petäistön kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa sunnuntaina 2. elokuuta.

Kuolinilmoituksessa kerrotaan, että Petäistön siunaustilaisuus pidettiin Raution kirkossa Kalajoella lauantaina 1. elokuuta.

Raution kirkkoa on kuvailtu Petäistölle rakkaaksi paikaksi. Kalajokiseutu-lehti kertoi aiemmin, että siellä sijaitsee myös hänen sukuhautansa.

Muistovärssynä ilmoituksessa lainataan Saima Harmajan runoa Pieni Helena.

Kuvakaappaus Petäistön kuolinilmoituksesta Helsingin Sanomien näköislehdestä.Kuvakaappaus/Helsingin Sanomat

Petäistö kuoli heinäkuun 9. päivänä 75-vuotiaana äkilliseen sairauskohtaukseen sairaalassa Tampereella.

Pitkä ja palkittu ura

Kuolinilmoituksessa Petäistöä kuvaillaan arvostetuksi toimittajaksi ja tietokirjailijaksi.

Hän oli työskennellyt MTV:llä yhteensä 35 vuotta. Petäistö raportoi vuosikymmenten ajan Pariisista, Brysselistä ja Euroopan politiikan ytimistä suomalaisyleisölle. Työtään hän kuvaili usein suureksi intohimokseen.