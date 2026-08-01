Poliisi tiedottaa, että seitsemän Suomen MM-rallin osallistujaa saa siirtymällä ajetun ylinopeuden vuoksi sakon ja heistä kuusi tullaan määräämään väliaikaiseen ajokieltoon. Kuskeja epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

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Poliisin tiedotteen mukaan väliaikaisen ajokiellon toimeenpanoa voi lykätä, jos siihen on painavat syyt ja kyse ei ole rattijuopumuksesta. Näin on ralliin osallistuvien kuljettajien kohdalla, joten väliaikainen ajokielto tulee voimaan kilpailun päättymisen jälkeen.

Lievemmästä rikkomuksesta määrättävä ajokielto on 1-6 kuukautta. Törkeästä liikenteen vaarantamisesta määrättävän ajokiellon pituus riippuu päiväsakkojen määrästä ja sen määrää käräjäoikeus. Ajokielto on voimassa Suomessa. Poliisi ei kommentoinut, ketä kuljettajat ovat tai minkä maan kansalaisia he ovat.

Suomen MM-ralli päättyy sunnuntaina, jolloin ajetaan kaksi erikoiskoetta. Toyotan Sami Pajari johtaa kilpailua.