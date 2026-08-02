Yhdysvallat pidättäytyy iskuista Iraniin, mikäli sopimus syntyy nopeasti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti.

– Siihen kuuluisi Hormuzinsalmen välitön ja täydellinen avaaminen sekä loppu Iranin aiheuttamalle ydinuhalle, Trump kirjoittaa päivityksessään.

Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin.

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