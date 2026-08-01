Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sebastien Lecornu.
Lecornu kommentoi asiaa tänään lehtihaastattelussa.
Gironden alueella Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut.
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Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa.
Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti.
Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.