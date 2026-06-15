Tunnettu historiallinen Petšerskin luostari syttyi tuleen Kiovassa Ukrainassa Venäjän ilmahyökkäyksen seurauksena, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjän iskussa Kiovassa sijaitsevaan Petšerskin luostariin kuoli neljä ihmistä. Rakennuksen kerrotaan vaurioituneen pahoin.

Viranomaisten mukaan kyseessä oli raskain Venäjän tekemä ilmahyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin kahteen viikkoon.

Iskut tapahtuivat sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi sunnuntaina puhuneensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ja keskustelleensa pyrkimyksistä Ukrainan sodan lopettamiseksi ennen tällä viikolla Ranskassa järjestettävää G7-kokousta

Vuonna 1051 perustettu Petšerskin luostari sijaitsee Kiovan keskustassa. Luostari on Unescon maailmanperintökohde.

Useita kuollut Venäjän iskuissa

STT kertoo, että Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän yöllisissä iskuissa eri puolille maata.

Ukrainalaisten paikallisviranomaisten mukaan ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut.

Kuolemista ainakin neljä tapahtui pääkaupunki Kiovassa. Lisäksi Harkovassa kuoli viisi pelastustyöntekijää, jotka olivat sammuttamassa tulipaloa.