EU ottaa tekoälyn tiukempaan liekaan.
Tänään tulevat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen.
Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi.
Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia.
11:27Älä uskoudu tekoälylle – näin voi pahimmillaan käydä