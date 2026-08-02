Kreetalla lomaillut Mira pettyi pakettimatkan palveluihin.

Kolmekymppinen Mira joutui ystävänsä kanssa pelottavaan tilanteeseen lomamatkalla Kreetalla, kun tuntematon nainen tuli heidän hotellihuoneeseensa keskellä yötä ja käyttäytyi aggressiivisesti.

Paikalle tuli lopulta poliisi, ja selvisi, että sekavasti käyttäytynyt nainen oli saman hotellin asiakas. Aamulla asiaa selvittelivät matkustajien kanssa yhdessä sekä hotellin että matkatoimiston opas. Aggressiivisesti käyttäytynyt nainen oli myös jälkikäteen pahoillaan käytöksestään.

Tapahtunut jäi kuitenkin mietityttämään Miraa ahdistavuutensa takia, mutta myös siksi, ettei hän saanut tilanteessa yhteyttä matkatoimistoon, vaikka pakettimatkaan kuului ympärivuorokautinen asiakaspalvelu.

MTV Uutiset on nähnyt Miran ottamia kuvia ja videon tapahtumayöltä sekä Miran ja matkan järjestäneen matkatoimisto Apollomatkojen käymää viestinvaihtoa.

Miran nimi on muutettu.

Kutsumaton vieras huusi ja töni

Mira kertoo luulleensa aluksi, että huoneeseen aamuyöllä tullut henkilö käveli unissaan.

– Nopeasti kävi ilmi, että hän taitaakin olla päihtynyt. Hän käveli huoneessa edestakaisin ja käyttäytyi aggressiivisesti, Mira kertoo.

Englantia puhunut nainen oli lopulta mennyt huoneen sänkyyn makaamaan ja pyörinyt myös lattialla, eikä suostunut poistumaan huoneesta kehotuksista huolimatta. Nainen myös tönäisi Miran ystävää.

Ystävä soitti paikalle lopulta poliisin, mutta poliisin tultua paikalle nainen oli jo poistunut omaan hotellihuoneeseensa, joten poliisi ei voinut tehdä tilanteessa enempää.