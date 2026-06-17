Yhdysvaltojen pitkästä aikaa ilmaisema selvempi tuki Ukrainalle ei välttämättä ole pitkäkestoista, varoittaa asiantuntija.
Yhdysvallat on ilmaissut olevansa valmis keskittymään jälleen enemmän Ukrainaan nyt, kun sotatoimet Iranissa ovat toistaiseksi päättyneet.
Käänteestä uutisoitiin parhaillaan käynnissä olevan johtavien teollisuusmaiden G7-kokouksen yhteydessä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelivat keskenään Ranskan Evianissa eilen.
– Ensimmäisenä nostaisin esiin sen, että Yhdysvallat on valmis edelleen jatkamaan osallistumistaan rauhanprosessiin jollain tavalla. He ovat myöskin sitoutuneet Ukrainan tukemiseen välillisesti, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta arvioi Huomenta Suomessa.
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Välillinen sitoutuminen tarkoittaa Elorannan mukaan, että Yhdysvallat ei anna Ukrainalle suoraa rahallista tai sotilaallista tukea. Muiden maiden ostot ovat mahdollisia esimerkiksi ilmatorjunnan suhteen.
Eloranta uskoo, että Yhdysvallat olisi valmis palaamaan myös pakotetoimiin.