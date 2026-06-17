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Välillinen sitoutuminen tarkoittaa Elorannan mukaan, että Yhdysvallat ei anna Ukrainalle suoraa rahallista tai sotilaallista tukea. Muiden maiden ostot ovat mahdollisia esimerkiksi ilmatorjunnan suhteen.

Zelenskyi keskusteli G7-maiden kanssa: "Kaikki auttavat"

– Ensimmäisenä nostaisin esiin sen, että Yhdysvallat on valmis edelleen jatkamaan osallistumistaan rauhanprosessiin jollain tavalla. He ovat myöskin sitoutuneet Ukrainan tukemiseen välillisesti, talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistolta arvioi Huomenta Suomessa .

Käänteestä uutisoitiin parhaillaan käynnissä olevan johtavien teollisuusmaiden G7-kokouksen yhteydessä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelivat keskenään Ranskan Evianissa eilen.

Yhdysvallat on ilmaissut olevansa valmis keskittymään jälleen enemmän Ukrainaan nyt, kun sotatoimet Iranissa ovat toistaiseksi päättyneet.

Yhdysvaltojen pitkästä aikaa ilmaisema selvempi tuki Ukrainalle ei välttämättä ole pitkäkestoista, varoittaa asiantuntija .

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– Mutta se, toimitaanko edelleenkään yhteisessä rintamassa Euroopan kanssa, on kyseenalaista, Eloranta sanoo.

"Liiallista optimismia"

Positiivisista signaaleista huolimatta Eloranta ei tekisi yhden kokouksen perusteella liian pitkälle meneviä tulkintoja Yhdysvaltojen sitoutumisen asteesta.

– Varsinkin Euroopan valtioiden osalta tietyissä julkisissa esiintymisissä oli jopa liiallista optimismia siitä, mikä Yhdysvaltojen omistautuminen tälle asialle oikeasti on, Eloranta arvioi.

– Kaikki, mikä näyttää siltä, että presidentti keskittyy pelkästään ulkopolitiikkaan, on republikaaneille erittäin haitallista.

Elorannan mukaan Trump saattaa muuttaa mieltään nopeasti ja luopua sanktioista esimerkiksi korkeiden bensan hintojen takia.