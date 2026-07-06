Venäjä iski jälleen Ukrainan pääkaupunkiin.

Venäjän maanantaiset iskut surmasivat ainakin kolmekymmentä ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähistöllä. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi viestipalvelu X:ssä.



Pelastustyöt eri puolilla Kiovaa ovat yhä käynnissä, Zelenskyi kertoo. Iskuja on osunut asuinrakennuksiin, ja yli 60 ihmistä on haavoittunut.

Zelenskyin mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti liki 70 ohjusta ja noin 350 lennokkia. Iso osa lennokeista ja risteilyohjuksista pystyttiin torjumaan, mutta Venäjän laukaisemat ballistiset ohjukset tekivät tuhoa.



Zelenskyi varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta.

Vänäjä iski yöllä jälleen Kiovaan.AFP / Lehtikuva

Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilma-iskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä.



Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes neljä ja puoli vuotta.

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