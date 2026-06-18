Moskovasta tihkuu tietoja drooni-iskuista.
Moskovalaiseen öljynjalostamoon on tehty drooni-isku, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kaupungin pormestaria Sergei Sobjaninia siteeraten.
Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan paksuja savupilviä ja liekkejä näkyi varhain torstaina Moskovan kaakkoisosassa sijaitsevalla Kapotnyan alueella.
Samoihin aikoihin venäläiset viranomaiset kertoivat, että drooni oli osunut asuinrakennukseen Moskovan alueella. Viranomaisten mukaan henkilövahinkoja ei tullut.
Sobjanin kertoi Telegramissa, että viime yön aikana oli ammuttu alas kymmeniä Moskovaan suunnanneita drooneja.
Kiovassakin ilmahälytysten yö
Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa suojauduttiin viime yönä puolestaan venäläisten ohjushyökkäyksiltä.
Iskut seurasivat molemmissa maissa vain tunteja sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä eurooppalaisten johtajien kanssa G7-kokouksessa Ranskassa.