Sebastien Ogierin ja Julien Ingrassian raju ulosajo Suomen MM-rallin kärkipaikalta säikäytti lajin seuraajat ympäri maailman. Vaikka ranskalaiskaksikon kunnosta alettiin jo varsin pian saada jokseenkin lupaavia kommentteja, Sami Pajarin pelisilmä petti iltahuollossa, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Ogier näytti vielä lauantaina alkuillasta ajavan vastustamattomasti uransa kolmanteen Suomen MM-rallin voittoon ja nousevansa samalla toden teolla mukaan tämänkin kauden mestaruustaisteluun.

Sitten kaikki muuttui kello 18.16.

Noin 900 metriä ennen lauantain toiseksi viimeisen ja koko rallin 17. erikoiskokeen maalia Ogier poistui tieltä hurjassa vauhdissa ja hurjalla tavalla. Puutkin antoivat periksi, kun Toyota numero yksi kellahti volttien kautta kyljelleen keskisuomalaisen soratien liepeille.

Kuten vastaavissa tärskyissä on tapana, tv-kuva lyötiin välittömästi poikki, eikä kukaan tiennyt, mikä oli tilanne auton sisällä. Epätietoisuus vain kasvoi, kunnes noin tunti onnettomuuden jälkeen Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen kertoi kansainvälisessä tv-lähetyksessä olleensa yhteydessä Ogierin ja Ingrassian kanssa.

– Seb oli enemmän sokissa kuin mitään muuta. Mitään ei ollut murtunut, mutta he ovat helikopterissa matkalla sairaalaan tarkastettavaksi, mikä on erittäin tärkeää tällaisten onnettomuuksien jälkeen.

Ogierin ulosajon jälkeen Pajari löysi itsensä uudesta tilanteesta. Kaksi viikkoa sitten Virossa uransa ensimmäistä MM-rallivoittoa juhlinut suomalaiskuski olikin yhtäkkiä kaksin käsin kiinni kotikisansa voitossa. Johtomarginaali toisena olevaan tallikaveri oli 45 sekunnin luokkaa.