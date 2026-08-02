Sami Pajarin harkinta petti Sebastien Ogierin ulosajon jälkeen, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä | MTV Uutiset
Kommentti: Harkinta petti – Sami Pajarilta sopimatonta vitsailua Sebastien Ogierin ulosajon jälkeen
0:31MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa analysoi Sebastien Ogierin ulosajon
Julkaistu 50 minuuttia sitten
Mikko Hyytiä
Sebastien Ogierin ja Julien Ingrassian raju ulosajo Suomen MM-rallin kärkipaikalta säikäytti lajin seuraajat ympäri maailman. Vaikka ranskalaiskaksikon kunnosta alettiin jo varsin pian saada jokseenkin lupaavia kommentteja, Sami Pajarin pelisilmä petti iltahuollossa, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.
Ogier näytti vielä lauantaina alkuillasta ajavan vastustamattomasti uransa kolmanteen Suomen MM-rallin voittoon ja nousevansa samalla toden teolla mukaan tämänkin kauden mestaruustaisteluun.
Sitten kaikki muuttui kello 18.16.
Noin 900 metriä ennen lauantain toiseksi viimeisen ja koko rallin 17. erikoiskokeen maalia Ogier poistui tieltä hurjassa vauhdissa ja hurjalla tavalla. Puutkin antoivat periksi, kun Toyota numero yksi kellahti volttien kautta kyljelleen keskisuomalaisen soratien liepeille.
Kuten vastaavissa tärskyissä on tapana, tv-kuva lyötiin välittömästi poikki, eikä kukaan tiennyt, mikä oli tilanne auton sisällä. Epätietoisuus vain kasvoi, kunnes noin tunti onnettomuuden jälkeen Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen kertoi kansainvälisessä tv-lähetyksessä olleensa yhteydessä Ogierin ja Ingrassian kanssa.
– Seb oli enemmän sokissa kuin mitään muuta. Mitään ei ollut murtunut, mutta he ovat helikopterissa matkalla sairaalaan tarkastettavaksi, mikä on erittäin tärkeää tällaisten onnettomuuksien jälkeen.
Ogierin ulosajon jälkeen Pajari löysi itsensä uudesta tilanteesta. Kaksi viikkoa sitten Virossa uransa ensimmäistä MM-rallivoittoa juhlinut suomalaiskuski olikin yhtäkkiä kaksin käsin kiinni kotikisansa voitossa. Johtomarginaali toisena olevaan tallikaveri oli 45 sekunnin luokkaa.
Asetelma oli nuorelle kuljettajalle enemmän kuin herkullinen, ja kenties siksi Pajarille sattui myöhemmin illalla raju arviointivirhe. Asiaa on syytä taustoittaa iltapäivän tapahtumilla.
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Sami Pajari vei lauantaina veistelemänsä vitsin turhan pitkälle RallyTV:n haastattelussa.Toyota Gazoo WRT
Pajari oli noussut rallissa toiseksi lauantaina aamupäivällä juuri ennen päivähuoltoa, kun MM-sarjaa johtava Elfyn Evans ajoi ulos 14. erikoiskokeella, menetti lähes kaksi minuuttia ja putosi viidenneksi.
Aamupäivän aikana Pajari oli pumpannut itseään ajaessaan kilpaa noin kymmenen sekunnin päässä edellään olleen Evansin kanssa. Kun Evans putosi pelistä, asetelma muuttui – myös henkisesti.
Lauantai-iltapäivän ensimmäisen ja koko rallin 15. erikoiskokeen maalissa haastattelija Julian Porter tiedustelikin Pajarin ajatuksia asiaan liittyen.
– Millä ajatuksella lähdit iltapäivään: aiotko vain säilyttää sijoituksesi vai annatko Ogierille painetta? Porter kysyi 22,7 sekunnin päässä kärjestä olleelta suomalaiselta.
– Voidaanko tehdä sopimus? Mielestäni ei ole realistista saada kurottua hänen eroaan umpeen. Mutta jos sanot hänelle, että Sami hyökkää täysillä ja puskee aivan hulluna, ehkä voimme pitää hänellä painetta. Sovitaanko niin? Pajari vastasi.
– Sovitaan niin. Sanon, että olet hänen perässään, Porter kuittasi ja kätteli Pajaria sopimuksen merkiksi.
– Kerro minulle sitten seuraavan pätkän jälkeen, miten se meni, Pajari päätti.
Suunnitelma meni mönkään, kun seuraavana Porterin pakeille kurvannut Ogier ei kuullut kysymystä. Pajari kuitenkin nosti asian esille seuraavan, rallin 16. erikoiskokeen maalissa Molly Pettitin toimiessa haastattelijana.
– Vaikka lähetimme Sebille sellaisen viestin, että puskemme, emme oikeasti puske. Täytyy silti pitää painetta yllä.
17. erikoiskokeen maalissa, seitsemän minuuttia ennen Ogierin ulosajoa, Porter oli taas haastattelemassa Pajaria.
– Sami taisin pettää sinut sopimuksemme osalta. Seb sanoi, ettei hän kuullut minua, ja sitten hän voitti sinut seuraavalla pätkällä. Ehkä meidän ei kannata enää tehdä sopimuksia.
– Se on ihan ok. Työskentely-ympäristö on mahtava, jos pystyy vitsailemaan tällä tavalla, Pajari kuittasi.
Vitsailu olisi vain pitänyt lopettaa siihen.
Nimittäin kun Pajari ja Porter kohtasivat kolmannen ja viimeisen kerran puoli yhdeksän maissa Lutakon satamassa ennen iltahuoltoa, Porter pyysi Pajaria kertomaan päivästään ja tämä palasi vielä kerran heidän välillään iltapäivällä kuultuun keskusteluun.
– Olimme iltapäivällä siinä asemassa, että pidin Sebin tavoittamista rehellisesti sanottuna täysin mahdottomana. Joten en tiedä, johtuiko se meidän välisestämme sopimuksesta, että sinä annat... Sanoisin, että sinä annoit painetta Sebille, Pajari nauroi.
Tämän jälkeen hän toki vakavoitui ja korosti, että on aina valitettavaa, kun vastaavia ulosajoja tapahtuu, mutta vahinko oli jo tapahtunut.
Tilannetaju petti, sillä vaikka tuossa kohtaa oli jo tiedossa, että Ogier ja Ingrassia ovat periaatteessa kunnossa, kaksikko oli kuitenkin lennätetty sairaalaan.
Eikä kukaan edes tiedä, mistä ulosajo johtui.
Tämä lipsahdus promottorin oman RallyTV-kanavan haastattelussa oli sikäli valitettava, että se välittyi miljoonille lajin seuraajille ympäri maailman.
Lisäksi penkin ja ratin välissä Pajari on ollut läpi viikonlopun kaikin tavoin ytimessä, ja näyttää vahvasti siltä, että hänestä tulee ensimmäinen kuljettaja, joka onnistuu voittamaan samalla kaudella sekä Viron että Suomen MM-rallit.